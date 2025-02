Rosa toont meteen ambities bij Ajax: "Ik wil kampioen worden"

Lucas Rosa is officieel Ajacied. In zijn eerste interview straalt de Braziliaanse verdediger van trots en vertelt hij over zijn doelen, zijn speelstijl en zijn eerste indrukken van Ajax. "Ik heb niets meer te wensen," zegt Rosa vol overtuiging.

"Het voelt geweldig. Het is een gigantische club en ik kijk ernaar uit om voor dit team uit te komen. In de laatste week van de transfermarkt hoorde ik van de interesse en toen ging het ineens snel. Ik wist dat het een goede kans was om mijn voetbalkunsten aan de wereld te tonen." Rosa arriveerde vroeg in Amsterdam. "Ik vertrok om zes uur vanuit Madrid en was rond acht uur hier. Ik ben een beetje moe, maar ik kijk uit naar alles wat er komen gaat." Zijn enthousiasme is duidelijk zichtbaar, ondanks de vermoeidheid van de reis.

Over zichzelf zegt Rosa: "Ik ben een speler die gelooft dat alles begint met hard werken. Zo ben ik hier gekomen en dat zal ik altijd blijven doen. In het veld ben ik snel en houd ik van duels spelen, zowel aanvallend als verdedigend. Ik probeer altijd het team te helpen en samen topprestaties te leveren." De Braziliaan staat bekend om zijn felheid en fysieke spel. "Ik heb in Italië gespeeld en ik denk dat ik het daar heb overgenomen. Ik ben een fysieke speler en ik zie dat als een positief punt waar ik in het veld voordeel van kan hebben. De laatste jaren speelde ik veel als linksback, ondanks dat ik rechtsbenig ben. Maar ik voel me ook comfortabel op andere plekken. Ik ga staan waar het team me nodig heeft. Mijn favoriete plek is rechts."

Een bijzonder moment voor Rosa is het spelen naast Daniele Rugani, met wie hij eerder bij Juventus trainde. "Dat is te gek. Ik trainde toen veel mee bij het eerste. Daar was Rugani een fantastische verdediger. En nu speel ik samen met hem bij Ajax. Het leven kan bijzondere wendingen hebben. Ik vind het fantastisch om naast hem in het veld te mogen staan." Ook de aanwezigheid van landgenoot Matheus zorgt voor een warm welkom. "Hij was de eerste die ik zag toen ik aankwam. Wij als Brazilianen zorgen altijd voor elkaar en we hebben al met elkaar gesproken."

Rosa is zich bewust van de rijke geschiedenis van Ajax. "Ajax is een gigantische club met heel veel geschiedenis. Ze spelen altijd voor de titel en als je over Ajax praat, noem je automatisch Johan Cruijff. Hij is een van de grootste spelers ooit. Het is een grote eer om voor deze prachtige club uit te mogen komen." Zijn doelen voor zijn periode in Amsterdam zijn duidelijk: "Ik wil kampioen worden en we zullen daarvoor vechten tot de laatste dag. Ik ga spelen met rugnummer twee, dat is mijn nummer. Ik heb deze al sinds dat ik een kind ben."

Tot slot beschrijft Rosa het bijzondere gevoel om het Ajax-shirt te dragen: "Ik kreeg kippenvel. Het is een eer om het te dragen en ik weet zeker dat we mooie dingen gaan bereiken in dit shirt. Ik heb niets meer te wensen."