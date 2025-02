Ruud Gullit kiest niet voor Ajacied: "Speelt te weinig bij Ajax"

Ruud Gullit denkt niet dat één van de twee Ajax-spitsen de beste optie is in de punt van de aanval bij Oranje. De voormalig wereldvoetballer van het jaar kiest dan ook niet voor Brian Brobbey of Wout Weghorst, maar voor Joshua Zirkzee.

"In potentie vind ik Joshua Zirkzee de beste", vertelt Gullit in gesprek met Voetbal International. "Maar die is nog te wisselvallig. En hij heeft de verkeerde club gekozen. Zirkzee kon naar Milan afgelopen zomer, die had lekker in Italië moeten blijven."

"Verder hebben we Brian Brobbey. Dat is een sterk aanspeelpunt, maar geen natuurlijke goalgetter. Wout Weghorst is dat weer wél, maar die speelt weinig bij Ajax. Omdat je daar in de spits alles moet kunnen wat alleen Van Basten en Kluivert konden. Maar op dit moment kom ik dan toch uit op Weghorst. En op de langere termijn Zirkzee", aldus Gullit.