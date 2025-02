Ruud Gullit prijst Ajacied: "Hartstikke knap wat hij presteert"

Farioli had afgelopen zomer kreeg beste erfenis, maar in februari is de koppositie binnen handbereik. "Ik vind het knap wat Farioli bij Ajax doet. Als je naar het voortraject kijkt, is het ongelooflijk wat er de laatste jaren bij die club is gebeurd", reageert Gullit in Voetbal International. "Mijn Ajax-vrienden heb ik daar flink mee gedold, maar het is natuurlijk niet goed. Het Nederlands voetbal heeft een goed Ajax nodig."

Gullit ziet dat er bij Ajax op dit moment ook weinig kwaliteit doorstroomt vanuit de jeugdopleiding. "Dan kun je gaan mekkeren op het voetbal dat ze onder Farioli spelen, maar wees gewoon blij dat hij het maximale uit deze spelersgroep haalt", stelt de voormalig profvoetballer. "In het land der blinden is eenoog koning. Wat Farioli presteert, is hartstikke knap. Laat die man met rust."