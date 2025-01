Sanchez: "Toen Farioli het vertelde voelde ik mijn hart in mijn keel"

"Het was eind mei, we waren in Nice en toen Francesco Farioli het vertelde, voel ik mijn hart in mijn keel", vangt Sanchez aan. "Toen ik voetbal leuk begon te vinden, waren mijn eerste herinneringen het dream team van Johan Cruijff bij FC Barcelona. De volgende herinnering was op tv dat Ajax de Champions League won, met de goal van Patrick Kluivert."

Sanchez vertelt vervolgens over de manier waarop hij het spelletje beleeft. "Wat voor mij lastig te begrijpen was, was dat mensen in Nederland heel kalm en beleefd zijn. Soms voel ik tijdens de wedstrijd dat vuur van binnen, dan kijk ik naar de vierde official en moet ik mezelf echt beheersen. Maar dat hoort bij voetbal."