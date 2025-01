SC Heerenveen wil gaan stunten tegen Ajax: "Net als tegen PSV"

"Als wij één ding hebben bewezen, is het dat we na een nederlaag kunnen winnen en dat we na een mooie zege kunnen verliezen", vertelt Van Persie op de clubsite van SC Heerenveen. "We moeten met hetzelfde geloof en met dezelfde energie spelen als tegen NAC en PSV. We moeten zorgen dat we het publiek erachter krijgen."

"Ajax is een heel goede tegenstander die moeilijk te verslaan is. Ze zijn heel stabiel en speler echt als team. De ploeg geeft heel weinig weg. Je ziet dat als ze voorkomen, dat ze daarna wat meer teruggaan", aldus Van Persie, die een reactie van SC Heerenveen verwacht. "Je moet niet zielig in een hoekje gaan zitten, je moet weer verder."