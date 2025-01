Sean Steur: "Ik heb de juiste keuze gemaakt om hier te blijven"

Het voelde vreemd om tegen zijn broer te spelen, maar dat hindert zijn gevoel van winst niet. "Het was voor het eerst dat we tegen elkaar speelden. Gelukkig heb ik gewonnen, dat geeft een goed gevoel", aldus Sean in gesprek met ESPN.

De 19-jarige Roy, die als keeper opgesteld stond, had een lastige avond. "Als team vallen we door de mand. Op het moment dat we er moeten staan, doen we het niet." Roy vindt het knap hoe zijn jongere broer zich ontwikkelt. "Ik vind het ontzettend knap wat hij doet. Hij heeft gelijk zijn stempel gedrukt. Daar ben ik enorm trots op. Het verrast me niet dat het zo snel gaat met zijn ontwikkeling."

Sean leek afgelopen zomer op weg naar PSV, maar tekende toch bij Ajax. "Ik heb niet geprobeerd om hem over te halen", zegt Roy die via Bayer Leverkusen in Eindhoven eindigde. "Ik heb tegen Sean gezegd: 'Volg je gevoel. Als jouw gevoel bij Ajax ligt, dan moet je er volle bak voor gaan'." Sean: "Ik heb de juiste keuze gemaakt om hier te blijven", besluit Sean.