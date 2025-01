Sem Steijn naar Ajax? "Dat is voor Nederlandse clubs veel geld"

FC Twente verlengde onlangs het contract van Sem Steijn. Daardoor kan de club uit Enschede komende zomer miljoenen vragen voor de aanvallende middenvelder, die tot dusver goed was voor twaalf doelpunten in de competitie. In de AD Voetbalpodcast wordt de toekomst van de 23-jarige Steijn besproken.

FC Twente-watcher Leon ten Voorde krijgt de vraag of hij denkt dat Steijn in de Eredivisie gaat blijven of dat hij toch voor een buitenlands avontuur gaat. "Tien miljoen is voor Nederlandse clubs heel veel geld. Dat zullen ze niet zo snel op tafel leggen", zo zegt hij. "Ik denk dat alleen PSV daartoe in staat is op dit moment. Maar je weet het niet. Dat weet Sem Steijn op dit moment zelf ook niet."

"Er kan opeens een geweldig bod komen van een Bundesliga-club in augustus, terwijl je denkt dat 'ie blijft. Een tijdje geleden had ik een interview met Robin Pröpper. Die zei ook: Ik wilde met Twente Europa in en opeens krijg ik een telefoontje en zit ik bij Rangers. Zo snel kan het soms gaan", merkt Ten Voorde op. Presentator Etienne Verhoeff vraagt vervolgens aan Ten Voorde of hij denkt dat PSV 'dat geld' (tien miljoen euro, red.) aan Steijn uit zou geven. "Nou, we hadden heel lang wat twijfels over het andere gedeelte van de voetballer Sem Steijn, het zogenaamde meevoetballen."

Daarin maakt de speler van FC Twente wel stappen, ziet Ten Voorde. "Dat is wel een interessante ontwikkeling om te zien. Je vergelijkt hem dan een beetje met Guus Til. Ook een diepgaande middenvelder met scorend vermogen. Til heeft het op het hoogste niveau laten zien, de Champions League. Steijn staat aan het begin van zijn carrière, die wordt steeds beter. Durft PSV het aan? Ik waag het te betwijfelen. Maar goed, als hij er nog tien of twaalf inschiet als aanvallende middenvelder, dan gaat hij over de twintig goals heen. Kom maar door met de aanbiedingen zou ik dan zeggen."