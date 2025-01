Sjaak Swart: "Dat is voor het vertrouwen natuurlijk niet best"

Swart wordt gevraagd naar afgelopen weekeinde, wat viel hem op in de Eredivisie. "Wat gehoopt was, is gebeurd. PSV verloor van PEC Zwolle. Nou, dat is de grootste verrassing natuurlijk. Utrecht-AZ, ik had gedacht een gelijkspel. Dus ik dacht daar allebei twee punten. Nou ja, Ajax moest winnen bij SC Heerenveen, maar SC Heerenveen was ongeslagen thuis. Maar ja, ik zei ook, als je de wedstrijd gezien hebt van Quick Boys, zij waren gewoon in dat wedstrijdje beter. Het komt niet vaak voor dat de amateurs beter zijn. Toen dacht ik, nou ja, als Ajax daar naartoe gaat en ze geven alles en ze willen echt eens meedoen dan zal je moeten winnen in Heerenveen.

Eerder gaf Swart aan het spel van Ajax onder Farioli niks te vinden. Hier komt hij op terug. " Je kunt niet zeggen helemaal niks natuurlijk. Maar het is niet het voetbal wat Ajax altijd gespeeld heeft. Dat is natuurlijk een beetje vreemd. En het vele gewissel. Dat vind ik ook...Tjah, dat hoort niet. Als jij goed speelt en je maakt twee goals, en die week erop sta je er niet in, dat is gek. Dat is voor het vertrouwen natuurlijk niet best. Maar ja, tot nu toe, je ziet dat je een beetje geluk hebt ook. Sta je één punt achter op PSV en zit alles er nog in."

Toch denkt hij niet dat Ajax titelkandidaat is. "Nou, ik moet echt zeggen dat ik PSV gewoon als ploeg beter vind. Maar ja, wat laten ze zien de laatste drie, vier wedstrijden? Ik vind het heel vreemd. Maar ja, voor Ajax is het leuk. En het is wel eens meer seizoenen gebeurd. Ajax heefet het twee keer gehad. Eén keer was Ajax bij Graafschap. Misschien kan je je er nog herinneren, jaren geleden. Iedereen dacht, nou, Ajax is op één been kampioen. En PSV werd heel gelukkig kampioen. En het is nog een keer gebeurd bij Willem II. Toen waren er drie kandidaten. En toen is PSV er ook goed uitgesprongen. Dus laat het nou maar eens verkeerd gaan", besluit Swart.