Sjoerd Mossou begrijpt Ajax-transfers: "Zo makkelijk is het niet"

De 24-jarige rechtsback Rosa komt over van Real Valladolid. "Dat is wel beleid. Het was bekend dat ze nog een back erbij wilden hebben. Het is afwachten hoe goed hij is. Er stonden een aantal spelers op een lijstje en hij is op tijd gevallen", stelt Mossou in de AD Voetbalpodcast. Ook de komst van Matheus is logisch. "Ze hebben Ramaj verkocht uit financieel oogpunt en ik neem aan dat deze goedkoper is.

Dat beide transfers pas laat rond kwamen, is Ajax volgens Mossou nauwelijks kwalijk te nemen. "Er zijn altijd drie partijen nodig om een deal te maken. Vaak zijn er nog andere clubs in de markt, dus zo makkelijk als het van de buitenkant lijkt is het niet", legt de journalist uit. "Soms valt een transfer en soms niet."