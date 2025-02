Mossou complimenteert Ajacied: "Gevoel dat er nog rek in zit"

Ajax heeft zich versterkt met de Noorse vleugelspeler Oliver Edvardsen. De 25-jarige aanvaller komt over van Go Ahead Eagles en heeft in Amsterdam een contract getekend tot 30 juni 2028, met een optie voor een extra jaar. Zijn komst wordt door kenners als een interessante keuze beschouwd, zeker gezien de ontwikkelingen rondom eerdere transferdoelen van Ajax.

Voetbaljournalist Sjoerd Mossou ziet Edvardsen als een waardevolle versterking voor Ajax en plaatst hem boven andere potentiële aanwinsten. "Ik vind het wel een hele goede speler voor de Eredivisie. En daarom ook helemaal geen gekke keuze," zegt Mossou. Volgens hem was aanvankelijk Forbs de eerste optie voor Ajax, maar de club slaagde er niet in hem terug te halen uit Engeland. "Forbs was eigenlijk de eerste optie. Dat bleek toch een beetje moeilijk te zijn om die terug te halen uit Engeland. Dan lijkt me dit ook een veel interessantere aankoop. Ik ben benieuwd."

Mossou benadrukt dat Edvardsen een speler is met potentie en mogelijkheden voor verdere groei. "Bij Forbs weet je wat je krijgt. Dat is een blind paard. En die is in sommige wedstrijden nuttig, maar is eigenlijk niet het niveau wat je wil. En bij deze Edvardsen heb je wel het gevoel dat er misschien nog rek in zit. Het is wel even afwachten, een goede Eredivisie-speler die dan naar het topclub gaat, dat is absoluut geen garantie. Maar het is een goede speler. Ik ben heel benieuwd."