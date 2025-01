Sjoerd Mossou over 'boze Ajax-supporter': "Het is weinig soeps"

Sjoerd Mossou heeft in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad kritische teksten geschreven over Alex Kroes. De verslaggever ziet dat de technisch directeur van Ajax tot nu toe weinig succes heeft met zijn aan- en verkoopbeleid.

"Kroes is van een boze supporter alsnog zélf achter het stuur beland bij Ajax", begint hij. "Dat blijkt toch ietsje ingewikkelder dan gedacht: het transferbeleid van de nieuwe technisch directeur houdt, laten we het voorzichtig stellen, nog niet echt over. Ajax verkoopt haast geen speler. Verder dan wat huurdeals en uitverkoopjes komt het niet, en qua gerichte versterkingen is het evenmin weinig soeps", constateert Mossou.

"De club heeft drie spitsen (Brobbey, Weghorst en Akpom, red.), maar nog altijd amper fatsoenlijke buitenspelers. Uit arren moede overweegt het nu maar om de verhuurde Carlos Forbes terug te halen", vervolgt hij. "Kroes bleek eerst een cowboy te zijn die roekeloos in aandelen handelde, daarna kwam hij er zelf achter dat het best wel moeilijk is: sturing geven aan de meest complexe voetbalclub van Nederland, en tegelijk een team renoveren op de transfermarkt, zonder veel vet op de botten. Aan wal hoorde Kroes duidelijk tot de beste stuurlui. Nu nog op zee", besluit Mossou.