Slechts één speler van Ajax in Eredivisie-team van het seizoen

De Eredivisie heeft het 'Team of the season' bekend gemaakt en daarbij zijn PSV en FC Twente hofleverancier. Van Ajax staat er 'slechts' één speler in: Mika Godts krijgt de voorkeur als linksbuiten. Eredivisie-topscorer Sem Steijn kreeg in totaal de meeste stemmen van de (ruim) 5.000 voetballiefhebbers.