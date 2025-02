Sneijder haalt uit naar Ajacied: "Ik vind het rare trekjes"

Sneijder denkt dat Weghorst totaal niet lekker ligt in de groep. "Hij en Brobbey hebben totaal geen chemie. Als ze elkaar een hand geven, kijken ze elkaar niet eens aan", begint de analist in Rondo van Ziggo Sport. "Ik denk echt dat het een vervelend mannetje is in de kleedkamer. Denk ik, hè. Ik weet het niet. Misschien is het een hele fijne kerel. Maar zijn houding, hoe hij is... Ik vind het allemaal rare trekjes."

Tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord (2-1) stoorde Sneijder zich enorm aan Weghorst, die in de rust inviel. "Zijn hele houding... Uiteindelijk mis je een penalty, moet je een bal breed spelen, dan kan Rasmussen alleen op de keeper af, en speel je die naar de cornervlag... Hij heeft totaal geen gevoel in de benen", oordeelt de voormalig middenvelder. "Vervolgens loopt hij naar het publiek van: kijk mij eens, ik ben hier de grote meneer."