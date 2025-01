Sneijder richt zich tot Ajax-directeur: "Wij worden niet gebeld"

Wesley Sneijder baalt er van dat er geen mensen met het 'Ajax-DNA' meer bij de Amsterdamse club werken. De middenvelder richt zich bij Ziggo Sport tot directeur Alex Kroes, die ook in de uitzending zit. Kroes geeft aan dat hij niet vrijuit kan spreken op tv, maar één op één wel wil praten met Sneijder en Marco van Basten over de plannen van Ajax.

"Maar wij worden niet gebeld", countert Sneijder bij Rondo. "In het verleden hebben wij contact gehad. We zouden later nog contact hebben, dat is niet gebeurd. Dat hoeft ook niet. Maar het is niet zo dat ik hier nu dingen over Ajax roep omdat ik geen contact meer met de club heb. Ik geef alleen mijn mening."

Sneijder gaat verder: "Ik hoop dat het beter gaat met Ajax, dat we de Champions League in gaan en dat we blij zijn met de manier van spelen. Het is nu al twee jaar kut, gewoon kut. Het is on-Ajax. Rafael (van der Vaart, red.) deelt die mening. Wij kunnen het niet bij jullie brengen. Daarom brengen we het hier."

Kroes reageert op Sneijder: "Jullie kunnen het wel bij ons brengen. Hier wordt het ook besproken, fair enough. Helemaal prima. Waar Ajax naartoe moet en wil; daarin delen we dezelfde mening. Zijn we daar al? Ook daarin delen we dezelfde mening. Soms wel, soms niet. Het is balanceren."

Sneijder sluit af: "Het is niet zo dat ik me hier wil verkopen of dat ik morgen wil beginnen. Maar ik vind het jammer dat het niet gebeurd. Als je kijkt naar het afgelopen jaar: de mensen met Ajax-DNA zijn vertrokken. Dat vind ik jammer. Als je ziet wie er terugkomt... Dat is ver van het Ajax-DNA", aldus Wesley Sneijder.