Sneijder sprak met Ajax-fans: "Laat PSV maar lekker alles winnen"

FC Utrecht is, net als Ajax, titelkandidaat, claimt Wesley Sneijder. Ajax en FC Utrecht spelen efficiënt voetbal dat punten blijft opleveren.

PSV zit momenteel in een klein dipje waardoor Ajax op één punt genaderd is en FC Utrecht op zes. "Ik sprak drie, vier weken een aantal supporters van Ajax. Die hadden zoiets van: laat PSV maar lekker alles winnen, dan kunnen wij voor de tweede plek gaan. Nu is alles anders", stelt Sneijder bij Rondo op Ziggo Sport. "Het kán. Ajax doet mee voor de titel. Maar FC Utrecht ook."

Sneijder verklaart zichzelf: "Waarom? Door de komst van Haller", zegt de oud-voetballer. "Ik dacht: dit gaat langzaam wel weg. Maar hij heeft zijn kwaliteiten laten zien. En Utrecht heeft een goede selectie: van achteruit staat het, de backs zijn prima en het middenveld levert heel veel arbeid."

"Ron Jans doet het geweldig met hoge druk", gaat Sneijder verder. "De intensiteit is heel hoog. En nu, met een topspits (Haller, red.) erbij...", hint Sneijder op een mogelijke titel. "Als je naar de concurrentie kijkt, is het zeker mogelijk."