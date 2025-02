Sontje Hansen kreeg appje van Ajacied: "Hij was niet blij"

In Amsterdam was men enorm blij met het gelijkspel van PSV tegen NEC (3-3). NEC-aanvaller Sontje Hansen kreeg nog een appje van een Ajacied.

Voormalig Ajax-jeugdspeler Hansen miste een kans tegen PSV, die uiteindelijk niet heel fataal bleek. "Jorrel Hato appte me toen hij zag dat ik een kans had gemist. Hij was de wedstrijd natuurlijk aan het volgen en was niet blij dat ik miste", lacht Hansen in gesprek met Voetbal International. "Achteraf was hij natuurlijk wel blij dat het nog 3-3 was geworden."

Uiteindelijk werd het door twee late goals nog 3-3 in Nijmegen. "Mooi hoor, die ontlading. Ik dacht ook dat er wat mogelijk was. Ik voelde dat er iets te halen viel voor ons en we verdienden het ook wel", aldus Hansen. "Er zat meer in voor ons, dan is 3-3 wel lekker."