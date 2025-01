Spaan kraakt kritische noot: "Wanneer laat Van Gaal zich gelden?"

Spaan liet zich eerder al zeer positief uit over Gerald Alders. De rechtsback draait een goed seizoen bij Jong Ajax, maar wacht nog op zijn debuut voor de hoofdmacht. "Guardiola liet Rico Lewis los in de Champions League toen hij 17 was. Inmiddels is hij 40 miljoen waard. Is deze jongen nu zoveel beter dan Gerald Alders?", vraagt hij zich af in zijn column in Het Parool.

Wat Spaan betreft mogen er meer talenten voor de leeuwen gegooid worden. "Er spelen nog steeds jonge spelers in Ajax 1, maar ze zijn niet gebracht door Farioli. En nu gaat Bounida dus gewoon weg. Hij krijgt geen vertrouwen, noch van Farioli, noch van de TD", klinkt het. "Wanneer laat Louis zich eens gelden?"