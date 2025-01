Spaan zet vraagtekens bij Ajax-transfer: "Bel eens met Reiziger"

Francesco Farioli benadrukte meteen dat hij Regeer een goede middenvelder vindt en daar sluit Spaan zich bij aan. "Ik heb het even nagezocht: in de afgelopen tweeënhalf jaar schreef ik een keer of zes, zeven over Youri Regeer. Nooit had ik het over hem als back, altijd over zijn kwaliteiten op het middenveld", schrijft Spaan in Het Parool. "Ik ried zelfs PSV in 2022 aan om naar hem te kijken als vervanger voor het leeglopende middenveld daar."

Algemeen directeur Kroes ziet in Regeer nu de opvolger van de vertrokken Devyne Rensch. "Dat Kroes hem nu koopt als rechtsback en dat Farioli een paar keer moet benadrukken dat Regeer wat hem betreft een middenvelder is, pleit niet voor het voetbalinzicht van Kroes", oordeelt Spaan. "Ik zou zeggen: Alex, bel eens met Michael Reiziger en vraag waarom hij Regeer opstelt als nummer tien of als lopende rechtermiddenvelder."