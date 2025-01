Spaan ziet beter Regeer-alternatief: "Hij schakelt iedereen uit"

Henk Spaan is fan van Gerald Alders. De journalist denkt dat de rechtsback van Jong Ajax een betere opvolger voor Devyne Rensch is dan Youri Regeer.

Spaan zag Jong Ajax maandagavond met 4-0 winnen van de beloften van PSV. "Omdat Bounida mocht meedoen op het hogere niveau, in de basis zelfs, zette ik de tv aan", schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. "Niet alleen Bounida trekt kijkers, Alders is een supporting act die het aantrekken van Regeer twijfelachtig maakt."

Ajax zou bijna rond zijn met Regeer, die de vertrekkende Rensch moet opvolgen. Spaan weet niet of dat een goede zet is van de Amsterdammers. "Regeer is geen rechtsback, maar een 10, of 8. Alders kan ook op 6 voetballen, maar als rechtsback schakelt hij alles en iedereen uit die voor zijn voeten komt", besluit Spaan.