Spaanse pers: 'Ajax-bod op 24-jarige Braziliaan van tafel geveegd'

Ajax leek Lucas Rosa zondagavond binnen te hebben, maar volgens Spaanse media is het nog niet zo ver. Een openingsbod uit Amsterdam op de 24-jarige Braziliaan is afgewezen door Real Valladolid, meldt El Norte de Castilla.

Meerdere media meldden zondagavond dat Ajax Rosa 'zo goed als zeker binnen' had. Volgens VI had Ajax een akkoord bereikt over een transfer van Rosa, die voor ongeveer twee miljoen euro gekocht zou worden. El Norte de Castilla komt nu met een ander verhaal. In Valladolid wordt het bod van twee miljoen euro beschouwd als een 'zeer laag' bedrag.

Real Valladolid zou het bod dan ook van tafel hebben geveegd. De Spaanse ploeg zou pas willen luisteren naar biedingen vanaf vijf miljoen euro. Rosa kan op de rechtsback- en linksbackpositie uit de voeten. Ook speelde hij eerder als vleugelaanvaller. Ajax heeft tot dinsdagavond 23:59 uur om spelers in te lijven.