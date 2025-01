'Sparta Rotterdam pakt door en zet in op huurdeal met Ajax'

FC Twente leek lange tijd de beste papieren te hebben om de 21-jarige aanvallende middenvelder over te nemen van Ajax, maar inmiddels is het Sparta Rotterdam dat doorpakt. De Rotterdammers hopen snel een akkoord te bereiken over een huurdeal tot het einde van het seizoen. Naar verluidt wordt er geen optie tot koop opgenomen in het contract van Hlynsson.

Ajax leek de IJslander eerst definitief van de hand te willen doen met een verplichte optie tot koop, maar zet nu in op een 'kale verhuur'. In tegenstelling tot Sparta Rotterdam heeft FC Twente daar geen oren naar. Een transfer naar Enschede lijkt dus van de baan.