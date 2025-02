Spitsendeal een vergissing? "Ajax had hem niet moeten laten gaan"

Ajax nam op de dag van De Klassieker afscheid van Chuba Akpom, die tot het einde van dit seizoen op huurbasis voor LOSC Lille speelt. Volgens Jop van Kempen, Ajax-watcher namens Het Parool , is het de vraag of Ajax hier wel goed aan heeft gedaan.

"Is hij beter dan Akpom? Werkt hij harder? Ik betwijfel het," stelt Van Kempen, verwijzend naar de keuze om Wout Weghorst als spits te behouden in plaats van Akpom. Hij voegt daaraan toe: "Akpom is op en top prof, nooit geblesseerd en mentaal beter bestand tegen Farioli’s roulatiebeleid."

Van Kempen heeft waardering voor Akpoms bijdrage in een lastig seizoen. "In dat prutsjaar kreeg ik toch een goed humeur van Akpom. Hij struikelde weleens over de bal en hij kon grote kansen missen, maar hij deed altijd enorm zijn allerbest. Hij had een neusje voor de goal en hij bekeek de dingen graag van de zonnige zijde," schrijft hij. Ondanks dat Akpom vaak als invaller fungeerde, wist hij toch vijftien keer te scoren in 36 wedstrijden, en dit seizoen zelfs acht keer, waarmee hij Brobbey en Weghorst overtrof.

Opvallend is dat Ajax Akpom nog graag had willen behouden voor De Klassieker. De club vroeg hem zijn transfer naar Lille uit te stellen tot na het duel met Feyenoord, maar Akpom weigerde. Van Kempen speculeert over dat moment: "Wie belde Akpom? Niet Farioli, denk ik." Met deze woorden suggereert hij dat het contact tussen de spits en de trainer misschien niet optimaal was in zijn laatste periode bij Ajax.