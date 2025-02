Stentler analyseert Ajacied: "Was in eerste half jaar dramatisch"

Leonne Stentler kan zich goed voorstellen waarom Ajax besloot om Jordan Henderson niet te laten vertrekken. De Engelsman werd op de dag van de thuiswedstrijd tegen Galatasaray in de Europa League plotseling in verband gebracht met een mogelijke transfer naar AS Monaco, en zou openstaan voor een nieuwe uitdaging. Toch vindt Stentler dat Henderson van groot belang is voor het team van trainer Francesco Farioli.

Alex Kroes zou volgens Stentler zijn mening hebben veranderd, wat voor Ajax een positieve ontwikkeling is. Dit benadrukte Stentler vrijdagavond in het programma NOS Studio Sport Eredivisie. “Ik ben het daar mee eens,” reageerde Stentler op de opmerking van presentator Henry Schut dat Ajax goed heeft gehandeld door Henderson te behouden, omdat hij zo ‘ontzettend belangrijk’ is. “Zeker als je kijkt naar de vorige wedstrijd tegen Feyenoord.”

Op 30 oktober boekte Ajax een indrukwekkende 0-2 overwinning in Rotterdam, waarbij Henderson een cruciale rol speelde. “Hij heeft natuurlijk een heel andere functie gekregen onder Farioli, en daarom is hij denk ik zo belangrijk voor Ajax geworden. Je ziet dat hij vaak de vijfde man in de laatste linie is. Dit stelt centrale verdedigers in staat om naar voren te stappen, maar hij kan bijvoorbeeld een naar binnen draaiende Paixão opvangen."

"Dit zal zeker van groot belang zijn als je Gaaei op rechtsback hebt staan. Het is dan ontzettend waardevol om iemand als Henderson naast je te hebben. Hij is ook heel goed in het herkennen van de juiste momenten om uit die achterste linie naar voren te komen,” aldus Stentler over de Ajax-aanvoerder. “Dit is tactisch zo’n lastige rol. Het past hem ontzettend goed en heeft hem echt geholpen. In zijn eerste halfjaar was hij dramatisch, maar Farioli heeft hem zó belangrijk gemaakt.”