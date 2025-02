Leonne Stentler: "Daardoor heeft Ajax de wedstrijd gewonnen"

Analiste Leonne Stentler heeft na afloop van de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord kritiek geuit op het gebrek aan tactische discipline en intensiteit bij de Rotterdammers. In het programma Studio Sport benadrukte ze dat Ajax op deze punten duidelijk de overhand had.

"Ajax was gevaarlijker en had meer kansen. Maar het opvallendste verschil vond ik de intensiteit en de tactische discipline die Ajax op de mat legde," aldus Stentler. Ze wees op beelden waarop de spelers van Ajax fel druk zetten en elkaar goed ondersteunden. "Er werd als collectief gevochten en mede daardoor hebben ze de wedstrijd gewonnen."

Stentler uitte haar verbazing over het gebrek aan tactische discipline bij Feyenoord, met name bij de tegendoelpunten. Bij de 1-0 zag ze dat Bart Nieuwkoop en Anis Hadj Moussa onvoldoende verdedigend werk leverden. "Bij de 1-0 zie je Hadj Moussa en Nieuwkoop op hun dooie gemakje teruglopen. Nieuwkoop is daarna niet eens meer te zien. Hadj Moussa probeert het nog wel, maar net als tegen Lille (6-1 nederlaag, red.) liet hij het afweten. Hij verdedigde een beetje half, maar liet het eigenlijk gewoon lopen."

In de tweede helft zag Stentler een verbetering in de mentaliteit bij Feyenoord. "Timber zorgde voor het vuur dat nodig is. Toen ging het draaien," merkte ze op. "Dat is waar Feyenoord zich aan kan vasthouden: de terugkeer van Timber. En die van Hartman, natuurlijk."