Stentler onder de indruk van Ajacied: "Symbool voor dat verschil"

Ajax staat momenteel één punt achter koploper PSV. Leonne Stentler vindt het enorm knap wat de Amsterdammers aan het doen zijn in de Eredivisie. De voormalig international had niet verwacht dat Ajax zich nog zo in de titelstrijd zou mengen.

PSV en FC Twente verloren dit weekend, terwijl Feyenoord, AZ en FC Utrecht een punt pakten. Ajax werd de grote winnaar door de 2-0 zege op bezoek bij SC Heerenveen. "Het is ontzettend knap. Ik had dit niet verwacht", zegt Stentler in Studio Sport. "Ze hebben elf punten meer dan vorig seizoen in deze periode. Voor dat verschil staat Sutalo symbool", vindt ze.

"Hij was vorig jaar iedere week de schlemiel, maar maakt ook tegen Heerenveen weer een hele goede indruk. Hij is ook nog eens belangrijk bij de openingstreffer. Een lucratief weekend dus, voor Ajax", zo zegt de oud-voetbalster van onder meer Ajax Vrouwen.