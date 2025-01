"Sutalo alleenheerser: "Alleen Boscagli komt daarbij in de buurt"

"In de nieuwe koers die Ajax in 2024 heeft ingezet, is spelintelligentie een sleutelbegrip. Zowel in aanvallend als in defensief opzicht. Een goede graadmeter voor het lezen van het spel is het aantal onderscheppingen", opent Lentin Goodijk in Voetbal International.

"In dat klassement is er een zeer duidelijke koploper: Josip Sutalo blinkt uit in dat opzicht. De 24-jarige Kroaat was de eerste maanden van het jaar nog bepaald geen baken van rust achterin bij Ajax, maar heeft zich sinds de zomer goed herpakt", weet de journalist.

Van alle spelers in de Eredivisie onderschepte Sutalo de meeste ballen, alleen PSV-verdediger Olivier Boscagli komt daarbij in de buurt", zijn de statistieken helder. "Binnen Ajax is het verschil dus ook groot: Sutalo heeft twee keer zoveel intercepties als de rest van zijn ploeggenoten."