'Sven Mislintat verwikkeld in machtsstrijd bij Borussia Dortmund'

Het zou zeer onrustig zijn in de top van Borussia Dortmund. Sky Sports schrijft dat voormalig Ajax-technisch directeur Sven Mislintat overhoop ligt met sportief directeur Sebastian Kehl.

Sportief gaat het dit seizoen niet goed met Borussia Dortmund. In de competitie staan Die Borussen tiende, dus werd deze week afscheid genomen van trainer Nuri Sahin (voor wie Erik ten Hag in beeld zou zijn als opvolger). Volgens Sky is er een machtsstrijd losgebarsten tussen technisch directeur Mislintat en sportief directeur Kehl.

De twee zouden niet met elkaar door één deur kunnen en overleggen amper over belangrijke beslissingen. Mislintat wordt binnen de organisatie gezien als een eigenwijs en lag eerder dit seizoen al overhoop met Sahin. De td wilde tegen de wil van de trainer Rayan Cherki naar Dortmund halen. Ook onderhandelde Mislintat buiten het weten van Kehl om met de entourage van oud-Feyenoorder Yankuba Minteh.