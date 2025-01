Swart oordeelt over spitsenstrijd Ajax: "Hij is voor mij nummer één"

Farioli doet het qua resultaten erg goed, de Italiaan staat met Ajax één punt achter koploper PSV. "Ik vind het een hele aardige man. Het is moeilijk voor hem. Hij zit met een ploeg waar twaalf spelers gekomen zijn, we weten hoe dat verhaal is gegaan met die Duitser (Sven Mislintat red.)", reageert Swart bij Sportnieuws.nl. "We moeten nu zorgen dat Ajax weer beter gaat spelen, ook voor het publiek. Er zitten elke keer 50.000 mensen, dat wil wel wat zeggen. Iedereen staat achter Ajax."

Ook werd de voormalig profvoetballer gevraagd naar de spitsendiscussie. Farioli wisselt regelmatig tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst. "Brobbey is voor mij nummer één en Weghorst doet het harstikke goed in de wedstrijden dat hij is ingevallen. Daar moeten we ook tevreden over zijn", aldus Swart. "Het is alleen wel vervelend dat je steeds gewisseld wordt als je goed speelt."