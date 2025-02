Tahirovic kon ook naar Premier League: "Ik wilde naar Brøndby"

Ajax verkocht Benjamin Tahirovic in de laatste dagen van de transferwindow aan Brøndby. De middenvelder onthult nu dat er veel meer interesse in hem was, onder andere vanuit Engeland.

Bij Viaplay vertelt Tahirovic dat Deadline Day hectisch voor hem verliep. "Ik kreeg een berichtje van Ajax-directeur Alex Kroes met de vraag of ik naar Engeland of naar Brøndby wilde. Dat hoefde hij mij geen twee keer te zeggen. Ik wilde naar Brøndby", geeft de middenvelder aan.

"Watford, Coventry City en Southampton, maar ook clubs uit Italië hadden interesse", onthult Tahirovic vervolgens. Na een gesprek met de clubleiding van Brøndby was hij helemaal overtuigd: "Ik had een gesprek met de sportief directeur Benjamin Schmedes. Hij vertelde me over het project en zei dat ik veel zou gaan spelen. Dat sprak mij absoluut aan. Na dat gesprek had ik een heel goed gevoel."

In Denemarken tekende Tahirovic een contract tot medio 2028. Ajax ontving minimaal 2,75 miljoen euro.