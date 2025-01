'Tahirovic ziet transferwaarde kelderen door reserverol bij Ajax'

Benjamin Tahirovic komt totaal niet in de plannen van Francesco Farioli voor. De middenvelder ziet daar de negatieve gevolgen van terug.

Zijn aanvankelijke transferwaarde is momenteel namelijk aan het afbrokkelen. Een paar maanden geleden was de middenvelder nog vier miljoen waard. Zo laat Transfermarkt weten in haar winterupdate middels haar website.

Inmiddels is zijn waarde nog 3,5 miljoen. In de Eredivisie maakte Tahirovic dit seizoen slechts één keer zijn opwachting, waardoor de Bosniër ook geen kans krijgt om zich te bewijzen.