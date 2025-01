Taylor kritisch na nipte zege: "Dit kan ook een keer fout gaan"

Taylor krijgt bij ESPN de vraag hoe het kan dat Ajax na rust zover wegzakte. "Ik denk dat we dat gevoel in de wedstrijd ook wel hadden. In de tweede helft wordt het minder en dan is het niet lekker als ze ook nog scoren. Je moet de wedstrijd wat eerder killen. 2-0 bij rust is in principe niet slecht, maar daarna moeten we de score wel uitbouwen. Anders gebeurt dit. Dat kan ook een keer fout gaan."

Nu liep het gelukkig voor de Amsterdammers goed af. Dat de drie punten gepakt zijn, is volgens Taylor het belangrijkste. "Ik hoop dat we hetzelfde Ajax zien qua punten, al willen we dat natuurlijk ook verbeteren. Maar ik hoop natuurlijk ook dat het spel beter wordt", besluit de middenvelder.