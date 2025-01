Taylor: "Kunnen nog een stuk of dertig wedstrijden bij komen"

Kenneth Taylor hoopt op een mooie tweede seizoenshelft met Ajax, maar dat valt niet te voorspellen. Wat wel vaststaat, is dat hij in 2025 gaat verhuizen. De middenvelder van Ajax gaat met influencer Jade Anne samenwonen in Alkmaar.

"Het appartement is bijna klaar, we zijn bezig met meubels uitzoeken en zo. Waarom Alkmaar? Ik kom uit Heiloo, mijn vriendin uit Heemskerk, dus Alkmaar is een mooie plek om in de buurt van onze families te wonen", vertelt Taylor aan het Noordhollands Dagblad.

Het is sowieso een mijlpaal in zijn leven, maar de middenvelder hoopt ook op succes met Ajax. "Ik sta nu op ongeveer 140 wedstrijden. Er kunnen er dit seizoen nog een stuk of dertig bij komen, als het goed gaat in het bekertoernooi en de Europa League", besluit hij ambitieus.