Taylor leefde mee met PSV'er: "Verschrikkelijk natuurlijk"

Taylor haalde de definitieve selectie niet, maar het gaf wel aan dat de 22-jarige weer op de goede weg is. De laatste keer dat Taylor in actie kwam voor Oranje was in maart 2023. Tegen Frankrijk maakte hij zijn basisdebuut, maar ging hij na een halfuur weer naar de kant. "Daar gaan we het niet over hebben", reageert hij in gesprek met het Noordhollands Dagblad. "En daar wil ik het ook helemaal niet meer over hebben."

Wat dat betreft leefde Taylor vorige zomer enorm mee met Joey Veerman, die tegen Oostenrijk hetzelfde overkwam. "Verschrikkelijk natuurlijk, en dat op zo’n podium, een EK", aldus de Ajacied. "Gelukkig voor hem moest Oranje daarna snel weer spelen en kon hij zich weer laten zien. Die mogelijkheid had ik zelf niet, na die wedstrijd tegen Frankrijk."