Taylor matchwinner tegen Feyenoord: "Ik weet dat hij dat kan"

Taylor kan zijn geluk niet op na de Klassieker. Volgens de speler had Ajax de hele wedstrijd het geloof in een zege. "Ik zei net ook tegen ze, als je 1-1 staat en thuisspeelt en de ArenA met je hebt, voel je wel de energie. Je moet er altijd in geloven en dat deden we ook wel."

Feyenoord dicteerde in de tweede helft het spel, het terugzakken is niet des Ajax, maar werkt wel, geeft Taylor toe. "Het is hoe we dit seizoen er meer mee spelen dan voorgaande seizoenen. Het is niet altijd de bedoeling, je moet de ander vastzetten, maar Feyenoord deed dat goed en wij wat minder."

De middenvelder stond op de perfecte plek om de voorzet van Gaaei binnen te lopen. Taylor is zeer lovend over de voorzetten van zijn ploeggenoot. "Ik probeer veel diepgang te brengen en met Anton weet ik dat hij een geweldige trap heeft met die voorzet. Dan loop ik altijd daarheen, ik weet dat hij ze op maat kan geven."

Dat Ajax nu vol meedoet voor de landstitel, is ook voor Taylor een verrassing. Aan het begin van het seizoen waren er andere doelen. "We weten al vanaf het begin wat we willen en hebben dat naar elkaar uitgesproken. Dat was Champions League-voetbal. Naarmate het seizoen vorderde is dit wel echt een cruciale wedstrijd. Als we die inhaalwedstrijd winnen, staan we eerste. Het was de belangrijkste wedstrijd van het seizoen."