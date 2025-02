Taylor over titelrace: "Als je hem kán halen moet je hem grijpen"

Kenneth Taylor beleefde zondag een jongensdroom door de winnende treffer te maken in De Klassieker, maar de 22-jarige Ajacied bleef na afloop opvallend nuchter. In gesprek met VI benadrukte hij dat Ajax ondanks de zege nog een lange weg te gaan heeft. "We komen van ver. Misschien zien jullie dat niet zo, maar wij voelen dat heel goed," aldus Taylor.

Taylor wees op de ontwikkeling die het team doormaakt sinds de start van het seizoen. "De buitenwereld ziet alleen de wedstrijden en denkt: ze spelen nog niet heel lekker. Maar wij weten wat we er allemaal voor hebben gedaan. We zijn hard bezig om beter te worden," legt hij uit. Ondanks kritiek op het spel ziet hij winst als een belangrijk signaal: "Als je wint zonder je beste spel te laten zien, is dat juist positief. Natuurlijk wil je goed voetballen én winnen, maar dan kies ik liever voor winst dan mooi spel zonder resultaat."

Over de titelstrijd blijft Taylor bescheiden. "We moeten nu niet te hard van stapel lopen," zegt hij. Toch erkent hij dat Ajax in een goede positie verkeert: "We hebben de minste verliespunten. Als we onze inhaalwedstrijd winnen, staan we bovenaan. En ja, als je de titel kán pakken, moet je dat uiteraard doen." Met die nuchtere instelling hoopt Taylor Ajax naar nog meer successen te leiden dit seizoen.