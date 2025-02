Taylor pareert: "Misschien dat jullie dat niet zo voelen of zien"

Kenneth Taylor vindt dat Ajax in een ontzettend goede periode zit. Hij erkent dat het veldspel niet altijd even goed is, maar er heerst veel geloof in de spelersgroep.

"Misschien dat jullie dat niet zo voelen of zien, maar wij voelen dat natuurlijk wel", zegt Taylor over het vertrouwen bij Ajax via Voetbal International. "En wij weten wat we er vanaf het begin van het seizoen aan gedaan hebben. Ik snap dat dat voor de buitenwereld misschien lastig is om te zien. Jullie zien natuurlijk alleen de wedstrijden en denken dan: ze spelen nog niet heel lekker. Maar wij weten waar we vandaan komen."

Bij Ajax weet men dat het spel beter moet. "Als ik alle kranten lees, spelen wij ook niet zulk goed voetbal", stelt Taylor met een knipoog. "Maar we winnen wel. Ik zie dat als iets heel positiefs: je wint terwijl je misschien nog niet eens goed speelt. Uiteindelijk wil je natuurlijk beide doen. Dat lukt nog niet altijd, maar dan is winnen denk ik wel beter dan alleen goed spel en dan verliezen."