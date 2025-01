"Taylor vind ik momenteel de beste Ajax-speler die er rondloopt"

Ajax won zaterdagavond in eigen huis met 2-1 van RKC Waalwijk en Kenneth Taylor nam de tweede treffer voor zijn rekening. Kees Kist heeft de middenvelder van de club uit Amsterdam opgenomen in zijn Elftal van de Week.

"Kenneth Taylor vind ik momenteel de beste Ajacied die er rondloopt", schrijft hij op de website van de Telegraaf. "Deze jongen werkt kei- en keihard en gaat wel eens over het streepje, maar dat is hem vergeven. Hij schoot, als karakterjongen, de tweede goal ook in zijn val nog even binnen", constateert Kist.

"Het voetbal ziet er nog niet Ajax-waardig uit, maar ze pakken wel de punten", vervolgt de voormalig profvoetballer. "Wie ook opvielen, waren Ringo Meerveld bij Willem II en de nieuwe Zweed bij SC Heerenveen, Marcus Linday. Échte voetballers", aldus Kist, die ook een voormalig Ajax-verdediger heeft geselecteerd.

"Mike van der Hoorn was in De Kuip weer het toonbeeld van het huidige, verrassende FC Utrecht. Hij was door velen al afgeschreven, maar hij is nu als één van de wat oudere jongens een heel degelijke leider. Hij zet het neer, dirigeert van achteruit. Alsof hij aan zijn tweede voetballeven bezig is. Hij is heel stabiel.”

Elftal van de Week: De Keijzer (Heracles), Goes (AZ), Van der Hoorn (FC Utrecht), Hancko (Feyenoord), Bueno (Feyenoord); Clasie (AZ), Breum (Go Ahead Eagles), Taylor (Ajax); De Jong (PSV), Steijn (FC Twente) en Meerdink (AZ).