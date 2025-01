Ten Voorde: "Het verbaast me wel dat Ajax je dan wil hebben"

"Ik dacht eerst dat het een hele rustige maand januari zou worden, maar opeens lijkt het toch best wel druk te worden", zegt clubwatcher Leon ten Voorde in de AD Voetbalpodcast. "Carel Eiting is verhuurd aan Sparta Rotterdam en Mats Rots naar Heracles Almelo. En wat gaat er nu gebeuren met Youri Regeer? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ajax heeft een terugkoopgarantie bedongen. De vraag is nu Rensch verkocht is of ze die gaan lichten of niet."

Het is ook de vraag of het verstandig is om Eiting te verhuren, terwijl Regeer kan vertrekken. "Je moet spelers ook perspectief laten houden", reageert Ten Voorde. "Je moet ook reëel zijn naar de speler toe. Eiting kwam bij FC Twente niet echt meer aan de bak. Dat was op zich een goede oplossing. Of dat slim is geweest nu Regeer mogelijk gaat? Aan de andere kant als FC Twente een mooi bedrag ervoor krijgt, kunnen ze er ook aan de andere kant wat voor doen. Dat is natuurlijk ook het spel zoals het gespeeld gaat worden."

"De interesse van Ajax verbaast me wel een beetje", vervolgt Ten Voorde, die daarbij doelt op Regeer voor de rechtsbackpositie. "Bij FC Twente zagen ze echt wel potentie in hem als rechtsback, maar dat was geen succes. Vooral verdedigend had hij het heel erg moeilijk en is FC Twente als alternatief bij Bart van Rooij uitgekomen. Regeer is met veel meer succes naar het middenveld verhuisd."

"Wat wil hij liever?", vraagt Ten Voorde zich af. "Hij heeft vaak gezegd dat hij op beide posities uit de voeten kan en zich als een diplomaat opgesteld. Dat is ook wel slim, want anders gooi je misschien je eigen glazen in voor de toekomst. Maar onlangs zei hij in een interview wel dat zijn voorkeur uitgaat naar het middenveld. Als je bij FC Twente als back niet helemaal uit de verf komt, dan verbaast het me wel dat Ajax je wil hebben als back."