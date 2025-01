Ten Voorde: "Kan FC Utrecht Ajax gaan kietelen voor plek twee?"

Er staat een interessant Eredivisie-weekend voor de boeg, vooral in de strijd om de bovenste plaatsen. De nummer twee FC Utrecht neemt het in eigen huis op tegen AZ, nummer drie Ajax gaat op bezoek bij SC Heerenveen. FC Twente-watcher Leon ten Voorde heeft vooral heel veel zin in FC Utrecht-AZ.

"Dat wordt een heel interessant duel", begint Ten Voorde bij de AD Voetbalpodcast. "Kan FC Utrecht echt mee gaan doen? Kunnen ze Ajax echt gaan kietelen? Want je weet het, wie uitgeschakeld wordt bij Quick Boys, die gaat een paar dagen later stunten. Dus Ajax is gewaarschuwd tegen SC Heerenveen. Fortuna Sittard werd bij Quick Boys uitgeschakeld en een paar dagen later wonnen ze met 2-5 bij FC Utrecht."

Toch denkt Ten Voorde dat deze bekernederlaag hard aankomt in Friesland. "SC Heerenveen is momenteel in zak en as, en die moeten dan tegen Ajax... Dan weet je wel wat er gaat komen. Alhoewel, over Ajax roepen we al tijden dat het een keer mis moet gaan. Die zullen toch ook niet met een gerust hart naar Heerenveen afreizen."

Mocht Ajax winnen van SC Heerenveen, dan moet FC Utrecht aanhaken tegen de Alkmaarders. "Stel dat FC Utrecht deze wedstrijd tegen AZ ook goed doorkomt. Dan kan het misschien wel interessant gaan worden voor die tweede plek", zo besluit FC Twente-watcher Leon ten Voorde.