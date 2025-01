Ten Voorde verbaast zich: "Hoe Ajax de punten bij elkaar harkt"

Aangeschoven bij Voetbalpraat gingen Willem Vissers, Kenneth Perez en Leon ten Voorde met elkaar in gesprek over het spel van Feyenoord tegen FC Utrecht. Ook de strijd om de tweede plek met Ajax kwam nog even ter sprake.

Vissers vertelt over Feyenoord tegen FC Utrecht. "Het is toch gewoon nummer drie tegen nummer vier, waarbij FC Utrecht nummer drie is. Dan is Feyenoord toch veel dominanter. Ze hebben toch gewoon kansen gehad." Perez reageert nog een keer. Perez: "Vond je het een overvloed aan kansen? Die vrije trap bijvoorbeeld. Dat was een goede vrije trap op de paal. Jens Toornstra had best wel goede kansen toen Zerrouki de bal verloor. Ik vind dat als je goed voetbalt, dan heb je niet zoveel balverlies als Feyenoord had gisteren in het middenrif."

Leon ten Voorde doet ook een duit in het zakje. "Voor de Nederlandse competitie moet je gewoon wedijveren met Ajax om die tweede plek. Als je kijkt naar het spel van Ajax, hoe die punten bij elkaar harken dan mag Feyenoord zich dit wel aanrekenen dat dit gat eigenlijk al zo groot is dat je denkt van die tweede plaats komen ze al niet meer bij. Dat gevoel heb je nu al. Maar goed, 18 wedstrijden gespeeld. Dus het kan nog. Maar dit mag de ploeg en ook de technische staf... Iedereen bij Feyenoord mag zich dit wel aanrekenen. Want dit had niet mogen gebeuren. Zij moeten wel gewoon dichter bij Ajax staan in de strijd om die tweede plaats."