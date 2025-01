Ten Voorde: "Zou het wel gek vinden als Ajax hem nu gaat halen"

"De grote kritiek bij FC Twente is een groot gebrek aan rendement op de vleugels en met Ünüvar haal je iemand in huis die dat wel heeft", vertelt hij in de AD Voetbalpodcast. "Hij moest het vorig jaar hebben van invalbeurten bij FC Twente, maar hij kwam toch tot 3 goals en 4 assists", blikt Ten Voorde terug.

"Kijk: als Van Bergen het veld in komt in Deventer, dan denk je al: die gaat het niet doen", vervolgt hij over het bekerduel in de Adelaarshorst. "Komt Ünüvar een kwartier voor tijd in het veld, dan denk je toch van: die kan zomaar iets creëren en vrij makkelijk scoren. Dus daar heb je toch een ander gevoel bij. Maar hij heeft natuurlijk wel heel weinig gespeeld bij Espanyol, dus alles wat hij dit seizoen mee gaat pakken is al meegenomen", constateert Ten Voorde.

De clubwatcher verwacht dat Youri Regeer in de tweede seizoenshelft 'gewoon' bij FC Twente blijft spelen, ondanks de vermeende interesse van Ajax. "Ik kan me haast niet voorstellen dat ze hem in de winterstop gaan halen als rechtsback", reageert hij. "Regeer is aan het begin van dit seizoen bij Twente begonnen als rechtsback, maar dat was niet echt een succes. Aan de bal is hij goed en hij kan pendelen, dus aanvallend vult-ie het heel goed in. Maar verdedigend liet hij nog wel eens wat steekjes vallen. Hij heeft ook wel aangegeven: ik voel me eigenlijk toch het meest thuis op het middenveld."

"Dus dan zou ik het best wel gek vinden als Ajax hem nu terug gaat halen als rechtsback", vervolgt Ten Voorde. "Je zit met die 'terugkoopgarantie' van vijf miljoen, dus dat ze hem in de zomer gaan halen... dat zou me niet verbazen. Het zou me ook niet verbazen, Alex Kroes kennende, dat hij misschien al wel wat lijntjes heeft uitgelegd om hem met winst door te verkopen. Want Benfica was deze zomer al best wel serieus, dat is een club die heel erg naar data kijkt en daar komt Regeer best wel goed naar voren. Dus misschien gaat Ajax hem uiteindelijk wel met winst doorverkopen."