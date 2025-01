'Terugkeer Forbs kan twee uitgaande Ajax-transfers mogelijk maken'

De 20-jarige Portugees wordt momenteel verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, maar Ajax zou hem graag terug willen halen. De Amsterdamse club wil graag een linksbuiten toevoegen aan de selectie. Daarbij twee problemen: er is nauwelijks geld te besteden én de FIFA-regels zitten in de weg. Ajax mag, na het vertrek van Kristian Hlynsson naar Sparta, nog maar één speler verhuren.

Een terugkeer van Forbs biedt een uitweg. Als de aanvaller terugkeert in Amsterdam, mag de club twee spelers verhuren. Daarbij wordt gekeken naar Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj of Chuba Akpom. De club wil afscheid nemen van het drietal en hoopt ze na een succesvolle verhuur te kunnen verkopen.

Volgens De Telegraaf is er voor Ramaj en Akpom 'veel belangstelling'. De doelman kan zijn carrière vervolgen bij Eintracht Frankfurt of 1. FC Nürnberg. Die clubs willen hem huren. Akpom kan op zijn beurt naar Frankrijk of Engeland.

Eerder werd Sunderland al genoemd voor de routinier. Inmiddels zijn Leicester City en Olympique Marseille 'zeer concreet'.