'Theo Janssen krijgt enorm salaris': "60.000 euro per seizoen"

Volgens Lex Lammers snapt wel dat Janssen gaat vertrekken bij Vitesse. "In Groesbeek werken ze met een begroting van ruim 1 miljoen euro", verklapt hij op de website van de Gelderlander. "Dat is een bak geld voor wat officieel nog amateurvoetbal is, alles het gevolg van die vreemde voetbalpiramide in Nederland. En dat valt dan nog in het niet bij de budgetten van de topclubs uit de Bollenstreek, Spakenburg of AFC in Amsterdam", benadrukt Lammers.

"De deal maakt De Treffers en Janssen zeer enthousiast", constateert hij. "De tweededivisionist - die naar verluidt voor een hoofdtrainer circa 60.000 euro per seizoen betaalt - krijgt met de Arnhemmer een groot uithangbord. Janssen kiest voor een nieuw avontuur. En dat is ook een vlucht voorwaarts. Hij vindt in zijn werkzaamheden als scout nauwelijks bevrediging. Gewoon, omdat er bij Vitesse niets mogelijk is. Omdat alles wel in kaart is gebracht, maar de club voor elk voetbalpareltje achteraan in de rij staat. Als je niets te bieden hebt, komen talenten nu eenmaal niet", legt Lammers uit.

"Janssen loopt er zo al een heel seizoen min of meer verloren bij", vervolgt de clubwatcher. "Er komt geen onvertogen woord over zijn lippen, hoor. En hij zet zich gewoon in voor de club. Maar tegelijkertijd doet hij niks. Althans, dat voelt zo. Hij wil als scout niet verder. Bij De Treffers krijgt hij de kans als trainer", besluit Lammers. De bekende TV-analyticus kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. "De Treffers is een heel mooie, professioneel ingericht club. Zij hebben echt een meerjarenplan. Dat zie ik helemaal zitten", aldus Janssen.