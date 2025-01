Theo Janssen weg bij Vitesse: "Een ontzettend zware beslissing"

"Het is voor mij tijd om weer op eigen benen te staan en te doen wat ik het liefste doe. In mijn huidige functie mis ik de rol op het veld. Ik wil mezelf als trainer verder ontwikkelen, en bij De Treffers krijg ik die kans", legt Janssen uit bij Vitesse.

Zijn vertrek uit Arnhem raakt hem. "Vitesse is mijn club, en mijn hart zal altijd geel-zwart blijven. Het was een ontzettend zware beslissing om de deur achter me dicht te trekken, maar het is een kans om me als hoofdtrainer te bewijzen. Dit is geen definitief vaarwel. Als de mogelijkheid zich voordoet, hoop ik ooit terug te keren bij ‘mijn’ Vitesse."

Ook Edwin Reijntjes treurt om zijn vertrek. "Het is ontzettend jammer dat Vitesse een clubcoryfee armer wordt aan het einde van het seizoen. Theo heeft zich altijd voor de volle honderd procent ingezet voor zijn club. Zowel als speler, als in alle andere functies die hij binnen de club heeft gehad. Desondanks wens ik hem het allerbeste en toon ik begrip voor zijn besluit om zichzelf verder te ontwikkelen. We gaan hem missen binnen de club, maar ook zeker daarbuiten."