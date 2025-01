Thomas Duivenvoorden duidelijk naar Ajax: "Niet als assistent"

Thomas Duivenvoorden, de 38-jarige trainer van Quick Boys, is een gewild persoon in de Nederlandse voetbalwereld. Volgens ESPN hebben zowel SC Heerenveen, Feyenoord als Ajax een interesse in de succesvolle trainer. Ook De Graafschap zou hem op de radar hebben.

De oefenmeester zei al tegenover Leidsch Dagblad. "Ik baal er enorm van dat dingen uitlekken, maar blijkbaar is dat hoe het werkt," reageerde Duivenvoorden kort maar krachtig. De timing van de geruchten is wat hem stoort: "En dat uitgerekend in de week van De Treffers-uit."

Dinsdag laat de oefenmeester weten, die al meerdere profclubs uit het bekertoernooi knikkerde dit seizoen, over zijn toekomstplannen het volgende tegen Omroep West. "Ik ga niet drie jaar bij een club tekenen als assistent-trainer. Of Arne Slot moet bellen, dan verandert de zaak." Duivenvoorden is duidelijk naar potentiële werkgevers die hem nog binnen willen hengelen. "Dat hangt af van de gesprekken die nu bezig zijn", zegt de trainer van de koploper in de tweede divisie. "Die komen steeds dichter bij een climax en het zal binnen een paar dagen duidelijk worden. Die duidelijkheid is er nu nog niet."