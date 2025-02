Timber hard na verliespartij tegen Ajax: "Zijn boos geworden"

"Ik sta hier met gemixte gevoelens", zei de Feyenoord-captain na afloop in gesprek met ESPN. "Ik had er zin in, maar dat je dan in de laatste minuut zo de wedstrijd weggeeft dat zorgt voor een zuur gevoel. We hebben het gevoel dat het niet nodig was. Daardoor is het extra zuur."

"In de tweede helft waren we beter, maar we geven gewoon het momentum weg en uit het niets valt die tegengoal", aldus Timber. In de kleedkamer heeft het gestormd, erkent hij. "We zijn wel degelijk een beetje boos op elkaar geworden. Er zijn wel wat dingen gezegd. Op zulke momenten mogen er ook harde woorden vallen en dat is ook gebeurd."

"Er zijn harde woorden gevallen. Van de trainer, maar ook van de spelers onder elkaar. Dat moet ook wel." De captain wil niet kwijt wat er dan gezegd is. "Dat is niet voor jullie (de media, red.), maar voor ons om te bespreken. Er zijn harde woorden gevallen en woensdag moeten we er weer staan", doelt hij op de bekerwedstrijd tegen PSV van komende week.