"Titelstrijd bepaald door kleedkamercultuur bij Ajax en PSV"

Toen Ajax-trainer Francesco Farioli ging wisselen werd zijn team nog bijna verrast door de hekkensluiter. In Eindhoven gaven de wissels van Peter Bosz juist een positieve impuls aan zijn team. "Toch was er bij Ajax geen spoortje ontevredenheid en proef je het ongemak bij PSV", schrijft Wijffels.

"Het is óók inherent aan de heersende kleedkamercultuur momenteel bij de nummers 1 en 2 van Nederland", legt Wijffels uit. "Bij Ajax heeft vrijwel iedereen zich verzoend met hoe het werkt onder deze trainer: Farioli wisselt per definitie voortdurend in zijn opstellingen en iedereen krijgt daarin zijn deel van de taart."



"In Eindhoven jagen spelers nog écht op de gunst van de trainer, in een moordende concurrentiestrijd", aldus Wijffels. "Bij Ajax telt de selectie minder uitgesproken characters dan bij PSV."

"De status van spelers is er ook anders. Wout Weghorst, Oranje-international, is zo’n beetje de enige die nog openlijk pruttelt en keuzes van Farioli bekritiseert. Steven Berghuis zou dat ook durven, maar hij komt terug van een lange blessureperiode. Berghuis vindt zelf ook dat hij nog geen claim kan leggen op een basisplaats", concludeert Wijffels.