'Transfertarget Ajax lijkt bliksemoverstap naar Italië te maken'

De club uit de Serie A is op zoek naar aanvallende versterkingen en staat momenteel dertiende, terwijl Sulemana een transfer goed kan gebruiken. Het liefst wil Genoa hem kopen, maar een huurconstructie is ook een optie.

Voor Sulemana is Southampton niet de club gebleken waarop hij hoopte. De Ghanees maakte in januari 2023 de overstap van Stade Rennais naar Engeland, maar in de Premier League maakt hij amper speelminuten. Hij heeft een transferwaarde van 8,5 miljoen.