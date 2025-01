'Treurigmakende situatie' voor Brobbey: "Kapot gemaakt door Farioli"

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor hoe er bij Ajax met Brian Brobbey wordt omgegaan. De Amsterdamse club slaagt er niet in om de spits aan het scoren te krijgen. Volgens Driessen heeft dat vooral te maken met 'Team Francesco Farioli', dat niet beschikt over de kennis in het 'Ajax-voetbal'.

Driessen schrijft in De Telegraaf dat 'Team Ajax', onder wie Wesley Sneijder, Nigel de Jong, Dennis Bergkamp, Winston Bogarde, Patrick Kluivert en Gerald Vanenburg, de afgelopen jaren doelbewust buiten de deur is gehouden. "Hoewel zij tot voor kort beschikbaar waren, of sommigen nog zijn en met hun ervaring in allerlei technische functies bij uiteenlopende (top)clubs een meerwaarde zouden zijn voor commissarissen, directie, management, trainers en vooral voor spelers en talenten van Ajax."

De journalist meent dat Ajax door Louis van Gaal en Danny Blind is 'uitgeleverd aan mensen die geleerd hebben voor voetbal'. "Die zelf niet kunnen voetballen, nooit konden voetballen, maar wel goed waren op school. Vandaar denken ze het allemaal beter te weten en verpakken dit met mooie praatjes", is Driessen hard. Hij wijst vervolgens naar Brobbey: "En hoe treurigmakend is de situatie van spits Brian Brobbey? Na zeven maanden uitgeleverd te zijn aan een verzameling wetenschappers is er niets meer over van de talentvolle spits."

"In Ajax’ slechtste seizoen in vijftig jaar scoorde Brobbey onder de trainers Maurice Steijn, Hedwiges Maduro en John van ’t Schip in 43 wedstrijden 22 keer en gaf hij twaalf assists. Dit seizoen staat Brobbey na 29 duels op drie doelpunten en zeven assists. Of dat Felipe Sánchez Mateos na iedere training individueel een half uur met Brobbey aan de slag gaat of dat Kluivert of Bergkamp hem de kneepjes van het spitsenvak leert. Vraag Mo Ihattaren naar de kwaliteiten van Vanenburg en hij zal lyrisch antwoorden over Vanenburgs kennis en kunde. Maar die zit nu in Jakarta", aldus Driessen.

Hij gaat verder: "Niemand bij Ajax die de pareltjes van nu bij het eerste elftal en die op De Toekomst kan oppoetsen of iets kan leren. Het ontbreekt ze aan basisvoetbalkennis, aan kennis van het Ajax-voetbal en de liefde voor het echte voetbal. Omdat de toptalenten bij Ajax niet in de sjablonen passen van de huidige beleidsbepalers krijgen zij geen kansen. Het zijn de Gaaei's, Rugani's en de Akpom's van deze wereld die de voorkeur krijgen boven Alders, Mokio of Faberski."

"Mocht Brobbey na kapot te zijn gemaakt door de door Kroes aangestelde Farioli vertrekken voor dertig miljoen euro, dan zal Kroes de gevierde man zijn. Terwijl heel Ajax in een nog grotere staat van euforie zal verkeren als de club zich rechtstreeks plaatst voor de Champions League. Misplaatste euforie, want geholpen door Feyenoord, AZ, FC Twente en FC Utrecht. Wie in dit Ajax van de huidige beleidsbepalers gelooft, neemt zichzelf in de maling", meent Driessen.