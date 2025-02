Twijfels over aanwinst Lucas Rosa: "Dat durft hij zelden aan"

Daarin komt een twijfelpunt naar voren. "Rosa maakt namelijk als passer geen overweldigende indruk", zo klinkt het. "Waar hij doorgaans de back is die in een vooruitgeschoven rol speelt tijdens het balbezit van Valladolid, valt er op de momenten dat hij achterin blijft hangen als opbouwer behoorlijk wat conservatisme in zijn handelingen te zien. Zo durft Rosa het zelden aan om voor de voorwaartse inspeelpass richting as te kiezen."

"Omdat Rosa weet dat hij vooral als rappe overlapper wat aanvallende invloed heeft, kiest hij vaak voor snel doorkaatsen en wegbewegen. La Liga-opponenten zijn zichtbaar op de hoogte van deze voorkeur, gezien het feit dat dergelijke kaatsacties best vaak onderschept worden."

"De aanvallende werkelijkheid gaat flink veranderen voor Rosa. Real Valladolid staat twee-na-laatste in de Spaanse competitie qua balbezit per wedstrijd (42 procent), en probeert vooral via snelle uitbraken toe te slaan. Bij het aanzienlijk geduldiger aanvalsspel van Ajax moet daarom blijken hoe beperkt de impact van Rosa in de passing gaat blijken. Voorlopig lijkt de Braziliaan het uit aanvallend oogpunt vooral van wel-getimede dieptespurts en dribbelversnellingen te moeten gaan hebben", zo sluit hij af.